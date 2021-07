Zisk Goldman Sachs v 2. kvartáli prekonal odhady ekonómov

New York 13. júla (TASR) – Americká banka Goldman Sachs vykázala za 2. štvrťrok 2021 strmý nárast zisku, ktorý výrazne prekonal odhady ekonómov z Wall Street. Prispela k tomu najmä investičná divízia.



Celkový zisk Goldman Sachs sa za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil na 5,35 miliardy USD (4,51 miliardy eur), čo predstavuje 15,02 USD na akciu, zo 197 miliónov USD alebo 0,53 USD/akcia v rovnakom období minulého roka, keď USA čelili prvej vlne pandémie nového koronavírusu. Analytici pritom očakávali, že banka vykáže za 2. štvrťrok zisk 10,23 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 15,7 % na 15,39 miliardy USD z vlaňajších 13,30 miliardy USD, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesnú na 12,43 miliardy USD.



Divízia investičného bankovníctva spoločnosti Goldman zaznamenala v 2. kvartáli zisk 3,61 miliardy USD. To bol jej druhý najlepší štvrťrok po rekordnom 1. kvartáli. Výnosy z investičného bankovníctva sa v uplynulých troch mesiacoch podieľali 24 % na celkových tržbách Goldman Sachs.



Banka v tejto súvislosti uviedla, že objemy transakcií v investičnom bankovníctve „sa v porovnaní s koncom roku 2020 výrazne zvýšili“ a výsledky dosiahli rekordnú úroveň.



Tržby zo správy aktív (asset management) sa v období apríl-jún 2021 oproti minulému roku viac ako zdvojnásobili na 5,13 miliardy USD vďaka „výrazne vyšším“ čistým príjmom z kapitálových investícií. Výnosy zo správy aktív predstavovali 33 % z celkových tržieb v uplynulom štvrťroku.



Tržby v spotrebiteľskej divízii a zo správy majetku (wealth management) sa zvýšili o 28 % na 1,75 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1852 USD)