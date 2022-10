Zisk Goldman Sachs v 3. kvartáli klesol

New York 18. októbra (TASR) - Americká banka Goldman Sachs zaznamenala v 3. štvrťroku 2022 pokles zisku, ale menší, ako jej predpovedali ekonómovia z Wall Street. A oznámila tiež, že zreorganizuje svoje podnikanie, pričom spojí štyri hlavné divízie do troch. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Zisk Goldman Sachs sa za tri mesiace do konca septembra 2022 znížil na 2,96 miliardy USD (3,04 miliardy eur) alebo 8,25 USD na akciu z 5,28 miliardy USD alebo 14,93 USD/akcia pred rokom.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali ešte menší zisk, v priemere 7,69 USD na akciu.



Celkové tržby banky klesli v uplynulom štvrťroku o 12 % na 11,98 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 11,41 miliardy USD.



Banka v rámci najväčšej reorganizácie za vyše dvoch rokov načrtla plány na pretransformovanie svojich štyroch hlavných divízií, investičné bankovníctvo, globálne trhy, spotrebiteľská divízia a správa majetku a aktív, do troch. Zmeny nasledujú po redukcii pracovných miest v septembri.



Tento krok prichádza tiež v čase, keď veľké banky reportujú zmiešané výsledky za uplynulý štvrťrok, v ktorom nepokojné kapitálové trhy a spomaľujúci sa ekonomický rast oslabili investičné bankovníctvo. Na druhej strane, rastúce náklady na pôžičky zvýšili čisté úrokové príjmy bánk.



(1 EUR = 0,9739 USD)