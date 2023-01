New York 17. januára (TASR) - Zisk Goldman Sachs vo 4. kvartáli výrazne sklamal očakávania trhu. Dôvodom bol strmý pokles výnosov v segmente investičného bankovníctva rovnako ako v segmente správy aktív.



Zisk za tri mesiace od októbra do decembra 2022 padol na 1,19 miliardy USD (1,10 miliardy eur) alebo 3,32 USD na akciu, z 3,81 miliardy USD alebo 10,81 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu vo výške 5,48 USD. Zisk Goldman Sachs minul očakávania najviac za uplynulé desaťročie. Výnosy medziročne klesli o 16,2 % na 10,59 miliardy USD z 12,64 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0812 USD)