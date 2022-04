Zisk Halliburton za 1. štvrťrok prekonal odhady

Houston 19. apríla (TASR) - Americký koncern Halliburton, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom sektore, v utorok oznámil, že jeho zisk za 1. štvrťrok strmo vzrástol a prekonal aj odhady ekonómov. Zdraženie ropy zvýšilo totiž dopyt po jeho službách a zariadeniach.



Ceny ropy sa v uplynulom štvrťroku vyšplhali na najvyššiu úroveň za viac ako 10 rokov pre sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.



To povzbudilo producentov ropy a zemného plynu, aby pridali ďalšie vrty, čím počet vrtných súprav v USA do konca 1. štvrťroka stúpol na 673 z 586 na konci 4. kvartálu, podľa údajov spoločnosti Baker Hughes.



Halliburton však zaknihoval v 1. štvrťroku aj poplatok pred zdanením vo výške 22 miliónov USD v súvislosti s odpisom z hodnoty majetku na Ukrajine.



Upravený čistý zisk spoločnosti so sídlom v Houstone sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil na 314 miliónov USD (288,66 milióna eur) alebo 35 centov na akciu zo 170 miliónov USD alebo 19 centov/akcia pred rokom. Analytici v priemere očakávali zisk vo výške 34 centov na akciu.



Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku vzrástli o 24,1 % na 4,28 miliardy USD z 3,45 miliardy USD v minulom roku.



(1 EUR = 1,0878 USD)