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Zisk Harley-Davidson klesol, výrobu chce prispôsobiť mladším
Firma za druhý štvrťrok vykázala čistý zisk 80 miliónov USD, čiže 75 centov na akciu.
Autor TASR
Milwaukee 23. júla (TASR) - Zisk a tržby amerického výrobcu motoriek Harley-Davidson v druhom štvrťroku klesli. Spoločnosť však zlepšila prognózu svojho celoročného predaja. Snaží sa totiž osloviť mladších motoristov návratom niektorých ikonických motocyklov Harley a uvedením modelov s menšími motormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma pod vedením nového generálneho riaditeľa Artieho Starrsa sa snaží presunúť svoju pozornosť od prémiových modelov k ľahším a cenovo dostupnejším motocyklom s cenou od 10.000 USD (8778 eur). Výrobca motoriek Harley-Davidson teraz očakáva, že jeho celoročný globálny predaj motocyklov bude v pásme od 133.500 do 138.500 kusov. Jeho predošlá predikcia rátala s predajom 130.000 až 135.000 motocyklov.
Firma za druhý štvrťrok vykázala čistý zisk 80 miliónov USD, čiže 75 centov na akciu. V rovnakom období minulého roka bol v sume 108 miliónov USD, čiže 88 centov na akciu. Celkové tržby spoločnosti Harley-Davidson v druhom kvartáli medziročne klesli o 6 % na 1,23 miliardy USD. Hrubá marža firmy v druhom štvrťroku sa medziročne znížila na 27,5 % z úrovne 28,6 %. Išlo o dôsledok vyšších nákladov na suroviny, nepriaznivého produktového mixu a vplyvu výmenných kurzov.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Firma pod vedením nového generálneho riaditeľa Artieho Starrsa sa snaží presunúť svoju pozornosť od prémiových modelov k ľahším a cenovo dostupnejším motocyklom s cenou od 10.000 USD (8778 eur). Výrobca motoriek Harley-Davidson teraz očakáva, že jeho celoročný globálny predaj motocyklov bude v pásme od 133.500 do 138.500 kusov. Jeho predošlá predikcia rátala s predajom 130.000 až 135.000 motocyklov.
Firma za druhý štvrťrok vykázala čistý zisk 80 miliónov USD, čiže 75 centov na akciu. V rovnakom období minulého roka bol v sume 108 miliónov USD, čiže 88 centov na akciu. Celkové tržby spoločnosti Harley-Davidson v druhom kvartáli medziročne klesli o 6 % na 1,23 miliardy USD. Hrubá marža firmy v druhom štvrťroku sa medziročne znížila na 27,5 % z úrovne 28,6 %. Išlo o dôsledok vyšších nákladov na suroviny, nepriaznivého produktového mixu a vplyvu výmenných kurzov.
(1 EUR = 1,1392 USD)