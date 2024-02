Zisk Harley-Davidson výrazne klesol, prekonal však očakávania

Milwaukee 9. februára (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles zisku, pričom zisk na akciu dosiahol najnižšiu úroveň za dva roky. Napriek tomu však prekonal očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Bloomberg a portál RTTNews.



Harley-Davidson zverejnil, že vo 4. štvrťroku minulého roka zaznamenal zisk 25,81 milióna USD (23,99 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o viac než 38 %.



Zisk na akciu dosiahol 0,18 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 0,28 USD. Spoločnosť tak zaznamenala najnižší zisk na akciu od 4. štvrťroka 2021, prekonala však očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zisku na akciu až na 0,03 USD.



Tržby firmy dosiahli vo 4. štvrťroku 791,65 milióna USD. Oproti 4. kvartálu 2022 sa tak znížili o 13,8 %. V tomto prípade firma zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 879 miliónov USD.



Tržby ovplyvnil vývoj predaja najmä na kľúčovom severoamerickom trhu. Na ňom sa predaj znížil o 9 %. Objem predaja klesol aj v ďalších regiónoch až na Latinskú Ameriku. To sa odrazilo na celkovom poklese predaja Harley-Davidson vo 4. štvrťroku, ktorý dosiahol 11 %.



(1 EUR = 1,0758 USD)