Zisk Harley-Davidson vo 4. kvartáli vzrástol

New York 28. januára (TASR) - Americký výrobca ikonických motoriek Harley-Davidson dosiahol vo 4. kvartáli 2019 nárast zisku. Napriek tomu sklamal analytikov, ktorí mu predpovedali lepší výsledok.



Spoločnosť vykázala za tri mesiace do konca decembra 2019 čistý zisk 13,50 milióna USD (12,24 milióna eur), čo predstavuje 9 centov za akciu. To je viac ako 495.000 USD v rovnakom období predchádzajúceho roka 2018.



Po očistení od jednorazových položiek, ako boli náklady na reštrukturalizácie a vplyv nedávno zavedených ciel na motocykle Harley-Davidson v Európe, sa zisk firmy vo 4. kvartáli zvýšil na 20 centov na akciu z predvlaňajších 17 centov/akcia.



Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, však očakávali zisk 24 centov na akciu.



Tržby výrobcu motocyklov vo 4. štvrťroku klesli na 874,1 milióna USD z 955,6 milióna USD rok predtým, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 922 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1025 USD)