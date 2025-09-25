< sekcia Ekonomika
Zisk H&M v 3. štvrťroku vzrástol, tržby klesli
Autor TASR
Štokholm 25. septembra (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) vo štvrtok oznámil nárast zisku v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2024/25. Jeho tržby však klesli v dôsledku nepriaznivých menových kurzov. TASR o tom informuje na základe správ portálov Yahoo a RTTNews.
Zisk reťazca za tri mesiace do konca augusta 2025 vzrástol na 3,23 miliardy švédskych korún (292,70 milióna eur) z minuloročných 2,32 miliardy SEK. Zisk na akciu sa zvýšil na 2,01 SEK z 1,44 SEK/akcia pred rokom.
Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) stúpol o 40 % na 4,91 miliardy SEK z 3,51 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Analytici pritom očakávali, že dosiahne 3,68 miliardy SEK.
Prevádzková marža sa zvýšila na 8,6 % z 5,9 % pred rokom, a to vďaka zlepšenej ponuke aj dobrej kontrole nákladov.
Tržby v lokálnych menách v sledovanom období vzrástli o 2 %. Po prepočte na švédske koruny však klesli o 3 % na 57,02 miliardy SEK z 59,01 miliardy SEK v minulom roku. Reťazec uviedol, že vplyv prepočtu meny v dôsledku silnejšej švédskej koruny znížil tržby približne o päť percentuálnych bodov.
Pokiaľ ide o aktuálne obdobie, H&M uviedol, že jeho tržby v septembri 2025 by mali byť v lokálnych menách na rovnakej úrovni ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Varoval, že americké clá budú mať vo 4. štvrťroku (september - november 2025) väčší vplyv na hrubú maržu.
(1 EUR = 11,035 SEK)
