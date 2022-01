Zisk H&M za 4. kvartál stúpol viac, ako sa očakávalo

Štokholm 28. januára (TASR) – Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) v piatok vykázal za 4. kvartál svojho finančného roka 2020/2021 väčší než očakávaný nárast zisku. Prispeli k tomu zotavenie predaja vďaka dobre prijatej kolekcii aj lepšia kontrola nákladov.



Zisk pred zdanením druhého najväčšieho maloobchodného predajcu módy na svete v období september - november 2021 vzrástol na 6 miliárd švédskych korún (574,44 milióna eur) z 3,67 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali H&M vo 4. kvartáli zisk 5,43 miliardy SEK.



Čistý zisk v sledovanom období vzrástol na 4,62 miliardy SEK z 2,48 miliardy SEK, pričom zisk na akciu sa zvýšil na 2,79 SEK z 1,50 SEK/akcia rok predtým. Tržby vo 4. kvartáli stúpli o 8 % na 56,81 miliardy SEK, pričom v lokálnych menách sa zvýšili o 11 %.



Zisk za celý rok do konca novembra po zdanení vzrástol na 11,01 miliardy SEK z 1,24 miliardy SEK a tržby sa zvýšili o 6 % na 198,97 miliardy SEK. V lokálnych menách vzrástli tržby o 12 %.



Za obdobie od 1. decembra 2021 do 31. januára 2022 spoločnosť odhaduje nárast tržieb v lokálnych menách o 20 %.



Predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu vyplatiť dividendu vo výške 6,50 SEK na akciu.



Spoločnosť H&M v piatok uviedla, že jej cieľom je zdvojnásobiť predaj do roku 2030 a zároveň znížiť svoju uhlíkovú stopu na polovicu a dosiahnuť, aby ziskovosť časom presiahla 10 %.



"Na dosiahnutie ambicióznych rastových a klimatických cieľov sa zvyšujú investície. Na rok 2022 sa očakávajú investície vo výške približne 10 miliárd SEK," uvádza sa v správe.



(1 EUR = 10,4450 SEK)