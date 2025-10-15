< sekcia Ekonomika
Zisk holandského výrobcu zariadení na výrobu moderných čipov vzrástol
Celkové čisté tržby stúpli na 7,52 miliardy eur zo 7,47 miliardy eur.
Autor TASR
Amsterdam 15. októbra (TASR) - Zisk holandského výrobcu zariadení na výrobu moderných čipov ASML Holding v 3. štvrťroku vzrástol napriek slabým čistým tržbám v segmente predaja systémov. Navyše, čisté objednávky sa zvýšili. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Čistý zisk v 3. kvartáli vzrástol na 2,12 miliardy eur alebo 5,48 eura na akciu z 2,08 miliardy eur alebo 5,28 eura na akciu v rovnakom období pred rokom. Prevádzkový zisk sa zvýšil na 2,47 miliardy eur z 2,44 miliardy eur.
Celkové čisté tržby stúpli na 7,52 miliardy eur zo 7,47 miliardy eur.
Čisté tržby divízie systémov klesli na 5,55 miliardy eur z 5,93 miliardy eur, keďže predaj litografických systémov padol na 72 jednotiek zo 116 jednotiek pred rokom.
Čisté objednávky však vzrástli na 5,40 miliardy eur z 2,63 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Tržby divízie služieb vzrástli na 1,96 miliardy eur z 1,54 miliardy eur.
Firma vo 4. kvartáli očakáva celkové čisté tržby v pásme 9,2 miliardy eur až 9,8 miliardy eur, pričom hrubá marža by sa mala pohybovať medzi 51 % a 53 %. Pre celý rok 2025 ASML naďalej počíta s nárastom čistých tržieb o približne 15 % a hrubou maržu okolo 52 %.
Čistý zisk v 3. kvartáli vzrástol na 2,12 miliardy eur alebo 5,48 eura na akciu z 2,08 miliardy eur alebo 5,28 eura na akciu v rovnakom období pred rokom. Prevádzkový zisk sa zvýšil na 2,47 miliardy eur z 2,44 miliardy eur.
Celkové čisté tržby stúpli na 7,52 miliardy eur zo 7,47 miliardy eur.
Čisté tržby divízie systémov klesli na 5,55 miliardy eur z 5,93 miliardy eur, keďže predaj litografických systémov padol na 72 jednotiek zo 116 jednotiek pred rokom.
Čisté objednávky však vzrástli na 5,40 miliardy eur z 2,63 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Tržby divízie služieb vzrástli na 1,96 miliardy eur z 1,54 miliardy eur.
Firma vo 4. kvartáli očakáva celkové čisté tržby v pásme 9,2 miliardy eur až 9,8 miliardy eur, pričom hrubá marža by sa mala pohybovať medzi 51 % a 53 %. Pre celý rok 2025 ASML naďalej počíta s nárastom čistých tržieb o približne 15 % a hrubou maržu okolo 52 %.