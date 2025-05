Zisk holandskej banky ABN Amro klesol, prekonal však očakávania

Amsterdam 14. mája (TASR) - Holandská banka ABN Amro zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka pokles zisku o takmer desatinu, prekonala však očakávania trhov. Výsledky negatívne ovplyvnil pokles čistých úrokových výnosov, na druhej strane príjmy z poplatkov a provízií vzrástli a zároveň sa výrazne znížili náklady. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Banka v stredu oznámila, že v 1. kvartáli roka dosiahla čistý zisk 619 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2024 to znamená pokles o 8 %. Analytici počítali s ešte výraznejším poklesom čistého zisku, a to na úroveň 586 miliónov eur.



Za lepšími než očakávanými výsledkami je najmä rast čistých príjmov z poplatkov a provízií a pokles prevádzkových nákladov o takmer pätinu. Náklady dosiahli 1,31 miliardy eur, čo znamená medziročné zníženie o 19 %.



Banka zároveň potvrdila pôvodný odhad prevádzkových nákladov na tento rok. Aj naďalej očakáva, že dosiahnu od 5,3 miliardy do 5,4 miliardy eur.



Horšie sa v 1. kvartáli vyvíjali čisté úrokové výnosy. Tie klesli medziročne o 2 % na 1,56 miliardy eur, pod čo sa čiastočne podpísal nižší objem firemných úverov. V tomto ukazovateli ABN Amro zároveň zaostala za očakávaniami analytikov.