< sekcia Ekonomika
Zisk Home Depot mierne klesol
Jeho tržby síce vzrástli, ale menej, ako očakávali analytici.
Autor TASR
Atlanta 19. augusta (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Home Depot vykázal za 2. štvrťrok finančného roka 2025/26 mierny pokles zisku. Jeho tržby síce vzrástli, ale menej, ako očakávali analytici. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Celkový zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júla 2025 klesol na 4,55 milióna USD (3,90 milióna eur) alebo 4,58 USD na akciu zo 4,56 milióna USD alebo 4,60 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 4,68 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali upravený zisk 4,71 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku vzrástli o 4,9 % na 45,27 milióna USD z vlaňajších 43,17 milióna USD. Analytici však predpovedali, že dosiahnu 45,36 miliardy USD.
Home Depot odštartoval rušný týždeň hospodárskych výsledkov veľkých maloobchodníkov vrátane Walmartu a Targetu, ktoré ponúknu informácie o spotrebiteľských výdavkoch v USA po zavedení ciel.
Home Depot a jeho konkurent Lowe‘s zápasia s nízkym dopytom, pretože vyššie hypotekárne sadzby odrádzajú od nákupu domov, čo brzdí výdavky na renovácie.
Návštevnosť obchodov Home Depot klesla v 2. štvrťroku o 2,2 % podľa údajov spoločnosti Placer.ai.
(1 EUR = 1,1673 USD)
12 bal ryb
Celkový zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júla 2025 klesol na 4,55 milióna USD (3,90 milióna eur) alebo 4,58 USD na akciu zo 4,56 milióna USD alebo 4,60 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 4,68 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali upravený zisk 4,71 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku vzrástli o 4,9 % na 45,27 milióna USD z vlaňajších 43,17 milióna USD. Analytici však predpovedali, že dosiahnu 45,36 miliardy USD.
Home Depot odštartoval rušný týždeň hospodárskych výsledkov veľkých maloobchodníkov vrátane Walmartu a Targetu, ktoré ponúknu informácie o spotrebiteľských výdavkoch v USA po zavedení ciel.
Home Depot a jeho konkurent Lowe‘s zápasia s nízkym dopytom, pretože vyššie hypotekárne sadzby odrádzajú od nákupu domov, čo brzdí výdavky na renovácie.
Návštevnosť obchodov Home Depot klesla v 2. štvrťroku o 2,2 % podľa údajov spoločnosti Placer.ai.
(1 EUR = 1,1673 USD)
12 bal ryb