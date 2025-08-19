Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk Home Depot mierne klesol

Jeho tržby síce vzrástli, ale menej, ako očakávali analytici.

Autor TASR
Atlanta 19. augusta (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Home Depot vykázal za 2. štvrťrok finančného roka 2025/26 mierny pokles zisku. Jeho tržby síce vzrástli, ale menej, ako očakávali analytici. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Celkový zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júla 2025 klesol na 4,55 milióna USD (3,90 milióna eur) alebo 4,58 USD na akciu zo 4,56 milióna USD alebo 4,60 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.

Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 4,68 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali upravený zisk 4,71 USD na akciu.

Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku vzrástli o 4,9 % na 45,27 milióna USD z vlaňajších 43,17 milióna USD. Analytici však predpovedali, že dosiahnu 45,36 miliardy USD.

Home Depot odštartoval rušný týždeň hospodárskych výsledkov veľkých maloobchodníkov vrátane Walmartu a Targetu, ktoré ponúknu informácie o spotrebiteľských výdavkoch v USA po zavedení ciel.

Home Depot a jeho konkurent Lowe‘s zápasia s nízkym dopytom, pretože vyššie hypotekárne sadzby odrádzajú od nákupu domov, čo brzdí výdavky na renovácie.

Návštevnosť obchodov Home Depot klesla v 2. štvrťroku o 2,2 % podľa údajov spoločnosti Placer.ai.

(1 EUR = 1,1673 USD)





