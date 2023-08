Zisk Hondy v 1. štvrťroku 2023/24 vzrástol o 78 %

Tokio 9. augusta (TASR) - Japonská automobilka Honda zaznamenala v uplynulom 1. štvrťroku finančného roka 2023/2024 nárast zisku o 78 %. Prispeli k tomu zvýšenie predaja, najmä na severoamerickom trhu, ako aj slabší jen, ktorý zvyšuje jej príjmy zo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Druhá najväčšia japonská automobilka z hľadiska odbytu v stredu oznámila, že jej prevádzkový zisk za tri mesiace do konca júna vzrástol o 78 % na 394,4 miliardy jenov (2,52 miliardy eur) z 222,2 miliardy JPY v rovnakom období minulého roka. Prekonal tak odhad analytikov, ktorý jej predpovedali zisk 324,74 miliardy JPY.



Honda, rovnako ako ostatné automobilky, uviedla, že profitovala zo silného predaja na kľúčovom americkom trhu, keďže problémy s dodávkami polovodičov po pandémii ochorenia COVID-19 sa zmiernili.



Honda potvrdila svoju prognózu prevádzkového zisku za celý rok do konca marca 2024 a predpokladá, že dosiahne 1 bilión JPY. To je menej ako priemerná prognóza analytikov na úrovni 1,117 bilióna JPY.



(1 EUR = 156,55 JPY)