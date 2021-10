Zisk hračkárskeho koncernu Mattel v 3. kvartáli prudko vzrástol

El Segundo 22. októbra (TASR) - Americká hračkárska spoločnosť Mattel zaznamenala za 3. kvartál tohto roka prudký rast zisku. Zároveň zlepšila odhad vývoja zisku aj tržieb s tým, že by nemala mať problémy s dodávkami svojich produktov na trhy a očakáva úspešnú predvianočnú nákupnú sezónu.



Mattel informoval, že zisk za 3. štvrťrok dosiahol 812,6 milióna USD (698,29 milióna eur), čo na akciu predstavuje 2,29 USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval 311,3 milióna USD (0,89 USD/akcia).



Po úprave o jednorazové položky zaznamenal hračkársky koncern pokles (upraveného) zisku na akciu na 84 centov z 95 centov/akcia pred rokom. Napriek tomu spoločnosť prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom upraveného zisku až na 72 centov/akcia.



Tržby dosiahli 1,76 miliardy USD. V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 7,3 %, pod čo sa podpísal zvýšený dopyt po bábikách Barbie a autíčkach Hot Wheels.



V reakcii na výsledky, ako aj na vývoj v oblasti zabezpečenia dodávok Mattel oznámil zlepšenie tohtoročnej prognózy, čo sa týka upraveného zisku a tržieb. Ako pre agentúru Reuters povedal generálny riaditeľ firmy Ynon Kreiz, čo sa týka lodnej prepravy, firma si zabezpečila dostatočnú prepravnú kapacitu, ako aj prístup k ďalším prístavom na zaistenie dodávok svojich hračiek do obchodov v kľúčovej predvianočnej sezóne.



Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok sa jej tržby zvýšia v priemere o 15 %. V pôvodnom odhade uvádzala ich rast v rozmedzí od 12 do 14 %. Zlepšila aj odhad vývoja upraveného zisku pred daňami a odpismi. Pôvodne počítala s tým, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 875 miliónov do 900 miliónov USD, teraz očakáva, že to bude od 900 miliónov do 925 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1637 USD)