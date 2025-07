Zisk HSBC v 1. polroku klesol o viac než štvrtinu

Londýn/Hongkong 30. júla (TASR) - Britská banka HSBC oznámila za 1. polrok prudší než pôvodne očakávaný pokles zisku. Dôvodom sú odpisy z čínskych bankových aktív a aktív v oblasti realít v Hongkongu. Banka zároveň oznámila, že pokračuje vo svojej globálnej reštrukturalizácii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zisk HSBC pred zdanením dosiahol v 1. polroku 15,8 miliardy USD (13,71 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 26 %. Banka tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s polročným ziskom na úrovni 16,5 miliardy USD.



Výrazne sa pod to podpísal vývoj v 2. kvartáli, keď zisk pred zdanením klesol o 29 % na 6,3 miliardy USD. Aj čistý zisk zaznamenal v 2. štvrťroku pokles o 29 %, pričom dosiahol 4,9 miliardy USD.



Pre šéfa banky Georgesa Elhederyho to znamená ďalšie náročné obdobie. Najväčšia európska banka totiž generuje veľkú časť tržieb v Ázii a v posledných mesiacoch ešte zvýšila straty na čínskom trhu. Práve v Číne plánovala v minulých rokoch výrazný rast potom, ako sa jej podiel na západných trhoch znížil.



HSBC odpísala ďalších 2,1 miliardy USD zo svojho podielu v čínskej štátnej Bank of Communications po tom, ako vo februári minulého roka odpísala 3 miliardy USD. Dôvodom je rast objemu zlých úverov v Číne. Elhedery však dodal, že odpisy nebudú mať vplyv na vyplatenie dividend akcionárom. „Ide o účtovnú záležitosť, ktorá nemá vplyv na našu prognózu vývoja čínskej ekonomiky,“ povedal Elhedery.



Čínsky realitný trh, ktorý kedysi patril k pilierom čínskej ekonomiky, sa v minulých rokoch prepadol a situácia sa príliš nezlepšila ani po viacerých pokusoch čínskej vlády podporiť slabý spotrebiteľský dopyt. To sa odrazilo na zvýšení podielu zlých úverov v čínskych bankách.



(1 EUR = 1,1527 USD)