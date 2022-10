Zisk HSBC v 3. štvrťroku klesol

Hongkong/Londýn 25. októbra 2022 (TASR) - Britská banka HSBC v utorok informovala, že jej zisk v 3. štvrťroku 2022 klesol. Pripísala to odpisom z hodnoty svojich maloobchodných bankových operácií vo Francúzsku, ktoré plánuje odčleniť. Napriek tomu boli jej výsledky lepšie ako odhady analytikov. Podporili ich rastúce úrokové sadzby, vďaka ktorým je poskytovanie pôžičiek ziskovejšie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Britský bankový gigant zameraný na Áziu uviedol, že jeho zisk pred zdanením za tri mesiace do konca septembra klesol o 42 % na 3,15 miliardy USD (3,20 miliardy eur) z minuloročných 5,40 miliardy USD. Analytici však očakávali, že bude ešte menší, v priemere 2,45 miliardy USD. Tento výsledok zahŕňa aj odpisy vo výške 2,4 miliardy USD súvisiace s plánovaným predajom francúzskej maloobchodnej divízie.



Upravený zisk pred zdanením vzrástol na 6,51 miliardy USD z 5,51 miliardy USD pred rokom.



Tržby sa zvýšili o 28 % na 14,30 miliardy USD z minuloročných 11,20 miliardy USD.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť očakáva nárast čistého príjmu z úrokov v roku 2022 približne na 32 miliárd USD namiesto predtým očakávaných najmenej 31 miliárd USD.



(1 EUR = 0,9851 USD)