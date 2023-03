Zisk Huawei Technologies prudko klesol, tržby však mierne vzrástli

Peking 31. marca (TASR) - Čínsky koncern Huawei Technologies oznámil za minulý rok strmý pokles zisku, keďže zvýšil výdavky na výskum a vývoj a zápasil s nárastom nákladov na materiál. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Huawei vykázal za rok 2022 zisk 35,6 miliardy jüanov (4,75 miliardy eur), čo predstavuje pokles o 68,7 % z rekordných 113,7 miliardy CNY v predchádzajúcom roku 2021.



"Náročné externé prostredie a netrhové faktory si v roku 2022 naďalej vyberali daň od Huawei," povedal rotujúci predseda spoločnosti Eric Xu na tlačovej konferencii.



Tržby spoločnosti však vlani stúpli o 0,9 % na 642,3 miliardy CNY, čo naznačuje, že Huawei dosiahol určitú úroveň stability po tom, ako ho zasiahli opatrenia USA a ďalších štátov, ktoré vylúčili čínsku spoločnosť z dodávok zariadení pre siete 5G. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť, keďže Huawei má blízke kontakty na vládu v Pekingu, čo vyvoláva obavy zo špionáže cez zariadenia čínskej firmy.



No aj napriek zvýšeniu boli vlaňajšie tržby stále hlboko pod rekordnými 891,3 miliardy CNY v roku 2019, keď bol Huawei popredným svetovým výrobcom smartfónov. Po tom, ako mu USA odrezali prístup ku kľúčovým komponentom a zakázali používať operačný systém Android od Google, však predaj jeho smartfónov klesol.



Huawei sa preto rozhodol diverzifikovať toky príjmov a presunul sa do sektora cloud computingu s cieľom investovať do dátových centier po celom svete.



Sústredil sa tiež na ponuku spotrebiteľských technológií, ako sú inteligentné hodinky, ako aj na zvýšenie svojej prítomnosti v automobilovom sektore ako dodávateľ.



Spoločnosť neposkytla ďalšie podrobnosti o svojom čistom zisku ani rozpis výsledkov rôznych divízií. Uviedla len, že jej výdavky na výskum a vývoj minulý rok vzrástli o 13,2 % na 161,5 miliardy CNY.



(1 EUR = 7,4898CNY)