Zisk Hugo Boss klesol v 2. štvrťroku zhruba o polovicu

Metzingen 1. augusta (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka pokles čistého zisku približne o polovicu. V reakcii na nepriaznivé údaje spoločnosť uviedla, že svoju pozornosť v ďalšom období viac zameria na znižovanie nákladov. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Čistý zisk firmy Hugo Boss dosiahol v 2. štvrťroku 37 miliónov eur. Oproti 2. kvartálu minulého roka to znamená pokles o 50,7 %.



Tržby dosiahli 1,015 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 tak klesli zhruba o 1 %.



Za celý 1. polrok bol vývoj zisku lepší než v 2. kvartáli, keď výsledky potiahol úspešnejší 1. štvrťrok. Aj za šesť mesiacov roka čistý zisk firmy Hugo Boss klesol, pokles bol však miernejší a predstavoval zhruba 32 %. Spoločnosť zaznamenala za 1. polrok čistý zisk 75 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 110 miliónov eur.



Aj v prípade tržieb sa celý polrok vďaka prvým trom mesiacom roka vyvíjal lepšie než samotný 2. kvartál. Za šesť mesiacov roka dosiahli tržby spoločnosti 2,03 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2 %.



Generálny riaditeľ firmy Daniel Grieder v reakcii na výsledky uviedol, že spoločnosť berie do úvahy súčasné podmienky na trhu a plánuje posilniť disciplínu, čo sa týka nákladov. "Podmienky na globálnom trhu sa v 1. polroku tohto roka výrazne skomplikovali. Zhoršenie spotrebiteľskej nálady na väčšine trhov viedlo k výraznému spomaleniu rastu v celom módnom priemysle a ani my sme sa tomu nemohli vyhnúť," povedal Grieder. Zároveň však dodal, že aj keď podmienky budú naďalej náročné, Hugo Boss má v pláne pokračovať vo zvyšovaní svojho podielu na trhu.