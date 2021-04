Zisk Hyundai v 1. kvartáli prudko vzrástol

Soul 22. apríla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk v 1. štvrťroku 2021 prudko vzrástol, na najvyššiu úroveň za štyri roky. Pomohol jej dopyt po športovo-úžitkových vozidlách s vysokou maržou a prémiových automobiloch Genesis. Aj Hyundai však hrozí, že globálny nedostatok polovodičov negatívne ovplyvní jeho rast.



Hyundai, ktorý je spolu s dcérskou spoločnosťou Kia jedným z 10 najväčších výrobcov áut na svete z hľadiska tržieb, vykázal za tri mesiace do konca marca 2021 čistý zisk 1,52 bilióna wonov (1,13 miliardy eur) po zisku 552,68 miliardy KRW v rovnakom období vlani.



To bol jeho najväčší zisk od 1. kvartálu 2017 a prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 1,32 bilióna KRW.



Prevádzkový zisk Hyundai vyskočil v 1. štvrťroku o 92 % na 1,66 bilióna KRW z 863,78 miliardy KRW pred rokom. Aj prevádzková zisková marža sa zvýšila, a to na 6 % z vlaňajších 3,4 %.



Tržby stúpli o 8,2 % na 27,39 bilióna KRW z 25,32 bilióna KRW pred rokom.



V 1. štvrťroku zaznamenala automobilka zvýšený dopyt po jej drahších modeloch, ako sú SUV a luxusný model Genesis.



Zatiaľ čo hlavní súperi v automobilovom priemysle vrátane Volkswagenu a General Motors boli nútení obmedziť výrobu pre globálny nedostatok polovodičov, spoločnosť Hyundai v 1. štvrťroku ešte ťažila zo zásob týchto komponentov. Ale aj juhokórejskému koncernu už začali dochádzať polovodiče, čo ho prinútilo dočasne trikrát pozastaviť výrobu a "ušetriť" čipy pre najobľúbenejšie modely.



(1 EUR = 1344,21 KRW)