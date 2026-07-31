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Zisk IAG, matky aerolínií British Airways, klesol o viac než tretinu
Čistý zisk IAG dosiahol v období apríl - jún 732 miliónov eur. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená pokles o 35 %.
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Spoločnosť IAG, materská firma aerolínií British Airways či španielskej Iberie, oznámila za 2. štvrťrok pokles zisku o viac než tretinu. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá prudko zvýšila cenu leteckého paliva a zároveň zredukovala dopyt cestujúcich. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Čistý zisk IAG dosiahol v období apríl - jún 732 miliónov eur. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená pokles o 35 %. Spoločnosť poukázala na „vplyv výrazného rastu cien leteckého paliva a súbežne s tým poklesu dopytu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe“.
Prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 1,41 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16 %. Spoločnosti, ktorá okrem British Airways a Iberie kontroluje aj írske aerolínie Aer Lingus a španielsku nízkonákladovú spoločnosť Vueling, sa však podarilo prekonať očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom tohto zisku na 1,37 miliardy eur.
Čistý zisk IAG dosiahol v období apríl - jún 732 miliónov eur. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to znamená pokles o 35 %. Spoločnosť poukázala na „vplyv výrazného rastu cien leteckého paliva a súbežne s tým poklesu dopytu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe“.
Prevádzkový zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 1,41 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16 %. Spoločnosti, ktorá okrem British Airways a Iberie kontroluje aj írske aerolínie Aer Lingus a španielsku nízkonákladovú spoločnosť Vueling, sa však podarilo prekonať očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom tohto zisku na 1,37 miliardy eur.