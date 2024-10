Zisk Iberdroly za 9 mesiacov vzrástol o 50 %

Madrid 23. októbra (TASR) - Španielsky energetický koncern Iberdrola v stredu oznámil, že jeho zisk za deväť mesiacov do konca septembra 2024 vzrástol o 50 %. To ukazuje, že zameranie sa spoločnosti na Britániu a USA sa vypláca. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Ide o súčasť širšieho posunu smerom k budovaniu a modernizácii energetických sietí pri selektívnejšom prístupe k obnoviteľným zdrojom energie a uprednostňovaním projektov veternej energie na mori. Táto stratégia zvýšila trhovú hodnotu firmy.



Rekordné investície za uplynulých 12 mesiacov umožnili španielskej spoločnosti pridať do svojich sietí lukratívne regulované aktíva, ako aj novú obnoviteľnú kapacitu.



Čistý zisk Iberdrola Group sa za prvých deväť mesiacov 2024 zvýšil na 5,47 miliardy eur z 3,64 miliardy pred rokom. Základný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sledovanom období vzrástol o 23 % na 13,27 miliardy eur. Tržby pritom klesli o 11 % na 33,12 miliardy eur.



Iberdrola vidí ďalšiu príležitosť na expanziu v obnoviteľných zdrojoch a sieťových prevádzkach, ako aj mimo nich, pričom sa zameriava na firmy, ako sú dátové centrá, aby podporili jej ďalší rast.



Spoločnosť očakáva, že jej upravený zisk bez mimoriadnych položiek v tomto roku vzrastie o 14 % na približne 5,5 miliardy eur.