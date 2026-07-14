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Zisk IBM v druhom kvartáli sa podľa predbežných výsledkov oslabil
IBM odhaduje, že jeho zisk na akciu z pokračujúcich činností v druhom kvartáli klesol na 2,27 USD (1,99 eura) z úrovne 2,31 USD, na ktorej bol v rovnakom štvrťroku vlaňajška.
Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Zisk amerického technologického giganta International Business Machines (IBM) v druhom štvrťroku podľa predbežných výsledkov klesol. Cena akcií na toto utorkové oznámenie firmy pred otvorením riadneho obchodovania na burze zareagovala poklesom o takmer 20 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
IBM odhaduje, že jeho zisk na akciu z pokračujúcich činností v druhom kvartáli klesol na 2,27 USD (1,99 eura) z úrovne 2,31 USD, na ktorej bol v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Odhaduje však, že prevádzkový zisk na akciu stúpol na 2,93 USD zo sumy 2,80 USD. Zároveň firma predpokladá rast tržieb o 1 % na 17,2 miliardy USD.
Generálny riaditeľ IBM Arvind Krishna uviedol, že mnohí zákazníci firmy koncom júna presunuli kapitálové výdavky do serverov, úložísk a pamätí, aby si zabezpečili infraštruktúru pred očakávaným zvýšením cien. Krishna uznal, že spoločnosť IBM sa nedokázala dostatočne rýchlo prispôsobiť zmene vo výdavkoch zákazníkov, pričom niekoľko veľkých obchodov sa neuzavrelo v plánovanom termíne. „Hoci sme očakávali určitý vplyv na dodávateľský reťazec, nepredpokladali sme tento rozsah zmeny priorít kapitálových výdavkov,“ povedal.
(1 EUR = 1,1424 USD)
IBM odhaduje, že jeho zisk na akciu z pokračujúcich činností v druhom kvartáli klesol na 2,27 USD (1,99 eura) z úrovne 2,31 USD, na ktorej bol v rovnakom štvrťroku vlaňajška. Odhaduje však, že prevádzkový zisk na akciu stúpol na 2,93 USD zo sumy 2,80 USD. Zároveň firma predpokladá rast tržieb o 1 % na 17,2 miliardy USD.
Generálny riaditeľ IBM Arvind Krishna uviedol, že mnohí zákazníci firmy koncom júna presunuli kapitálové výdavky do serverov, úložísk a pamätí, aby si zabezpečili infraštruktúru pred očakávaným zvýšením cien. Krishna uznal, že spoločnosť IBM sa nedokázala dostatočne rýchlo prispôsobiť zmene vo výdavkoch zákazníkov, pričom niekoľko veľkých obchodov sa neuzavrelo v plánovanom termíne. „Hoci sme očakávali určitý vplyv na dodávateľský reťazec, nepredpokladali sme tento rozsah zmeny priorít kapitálových výdavkov,“ povedal.
(1 EUR = 1,1424 USD)