Zisk IKEA klesol po znížení cien produktov a zavedení ciel v USA
Švédsky nábytkársky gigant po zvýšení cien po pandémii ochorenia COVID-19 vyčlenil v predchádzajúcich dvoch finančných rokoch dve až tri miliardy eur na redukciu cien o 10 %.
Autor TASR
Štokholm 7. novembra (TASR) - Švédska spoločnosť Inter IKEA, ktorá je vlastníkom nábytkárskej značky IKEA, oznámila za uplynulý obchodný rok 2024/25 pokles zisku, keďže sa sústredila na znižovanie cien, aby zvýšila objem predaja. A zasiahlo ju aj zavedenie ciel v USA, ktoré zvýšilo jej náklady. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
IKEA v piatok oznámila, že jej prevádzkový zisk sa za rok do konca augusta 2025 znížil o 26 % na 1,7 miliardy eur z 2,3 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Zisk po zdanení za finančný rok 2024/25 klesol o 32 % na 1,5 miliardy eur. „Zaznamenali sme vplyv poklesu cien,“ povedal pre AFP Henrik Elm, finančný riaditeľ holdingovej spoločnosti Inter IKEA.
Švédsky nábytkársky gigant po zvýšení cien po pandémii ochorenia COVID-19 vyčlenil v predchádzajúcich dvoch finančných rokoch dve až tri miliardy eur na redukciu cien o 10 %. To pomohlo prilákať do obchodov viac zákazníkov a zvýšiť objemy predaja. „Zníženie cien pre našich zákazníkov je súčasťou nášho obchodného modelu a obchodnej myšlienky,“ povedal Elm.
Spoločnosť Inter IKEA vo vyhlásení tiež uviedla, že ceny komodít a logistické náklady v druhej polovici finančného roka vzrástli v dôsledku neistoty po oznámení amerických ciel.
Celkové tržby obchodov IKEA, ktoré zahŕňajú predaj produktov, potravín a služieb na 63 trhoch po celom svete, v sledovanom období klesli, už druhý rok po sebe, a to o 1 % na 44,6 miliardy eur. Po úprave o kurzové vplyvy sa znížili o 0,3 %. Ale objem predaja sa zvýšil o 2,6 %.
IKEA síce v uplynulom roku celkovo znížila ceny, ale zavedenie ciel ju prinútilo zdvihnúť ceny niektorých produktov v USA, ktoré dováža z tovární v Európe a Číne.
Jeden z dodávateľov IKEA, litovský výrobca nábytku SBA, minulý mesiac spustil svoju prvú továreň v USA v Severnej Karolíne, kde bude vyrábať produkty IKEA, ako sú knižnice Billy a policové jednotky Kallax. Výstavba továrne bola naplánovaná ešte predtým, ako americký prezident Donald Trump začal so svojou politikou zvyšovania ciel, povedal Elm.
„Na finančný rok 2025/26 a ďalšie roky sa pozeráme opatrne optimisticky, pretože sme vo veľmi dobrej pozícii, aby sme využili výhody, ktoré môžeme,“ dodal.
Spoločnosť IKEA nie je kótovaná na žiadnej burze cenných papierov, a preto nie je povinná zverejňovať svoje finančné výsledky. Po obvineniach z nedostatku finančnej transparentnosti a schém daňovej optimalizácie začala skupina v roku 2010 zverejňovať čiastočné výsledky.
