Zisk InterContinental Hotels Group vlani vzrástol

Denhame 18. februára (TASR) - Hotelová spoločnosť InterContinental Hotels Group (IHG) v utorok oznámila nárast zisku pred zdanením za rok 2019. To podľa vedenia odráža „úspešnú realizáciu jeho stratégie“ a investície.



IHG so sídlom v britskom Denhame, ktorá prevádzkuje viac než 5000 hotelov približne v 100 krajinách pod značkami Crowne Plaza, Holiday Inn a InterContinental, dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením 542 miliónov USD (500,23 milióna eur). To bolo viac ako 482 miliónov USD v roku 2018.



Celkový čistý zisk IHG stúpol na 385 miliónov USD z 349 miliónov USD predvlani.



Tržby sa zvýšili na 4,63 miliardy USD zo 4,34 miliardy USD rok predtým. Výnosy na izbu, pozorne sledovaná metrika používaná v hoteloch, však vo 4. štvrťroku klesli o 1,8 % a za celý rok sa znížili 0,3 %.



Prevádzkový zisk IHG vzrástol na 630 miliónov USD z 582 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0835 USD)