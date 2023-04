Zisk investičnej banky Goldman Sachs klesol o takmer pätinu

New York 18. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zaznamenala v 1. kvartáli pokles zisku o takmer pätinu, pod čo sa čiastočne podpísal výrazný pokles záujmu o fúzie a akvizície. Napriek tomu výsledky prekonali očakávania. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Banka v utorok oznámila, že jej čistý zisk za 1. kvartál dosiahol 3,09 miliardy USD (2,81 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 19 %. Čisté výnosy dosiahli 12,22 miliardy USD a oproti 1. štvrťroku predchádzajúceho roka klesli o 5,5 %.



Banku ovplyvnil výrazný pokles dopytu po fúziách a akvizíciách. Aktivita v tejto oblasti zaznamenala v 1. kvartáli podľa údajov spoločnosti Dealogic najnižšiu úroveň za viac než desaťročie a pre Goldman Sachs to znamenalo pokles poplatkov z investičného bankovníctva o 26 % na 1,58 miliardy USD.



Okrem toho výsledky ovplyvnil čiastočný predaj úverového portfólia spotrebiteľskej divízie Marcus. Goldman Sachs zaznamenal z tohto predaja stratu 470 miliónov USD.



Banka postupne upravuje svoju stratégiu, keďže predchádzajúca orientácia na spotrebiteľské bankovníctvo nevyšla a Goldman Sachs na tom za posledné tri roky stratil zhruba 3 miliardy USD. Banka teraz skúma možné strategické riešenia pre túto divíziu.



Upravený zisk na akciu však prekonal odhady analytikov. Banka tento zisk vykázala na úrovni 8,79 USD, zatiaľ čo analytici počítali s upraveným ziskom 8,10 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0981 USD)