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< sekcia Ekonomika

Zisk investičnej banky Goldman Sachs vzrástol na takmer dvojnásobok

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zisk Goldman Sachs dosiahol v 2. štvrťroku 6,40 miliardy USD (5,60 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 3,47 miliardy USD.

Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zaznamenala v 2. kvartáli výrazný rast zisku, ktorý sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer zdvojnásobil. Zisk do veľkej miery podporil vysoký dopyt po fúziách a akvizíciách a čiastočne aj zníženie objemu rezerv na krytie prípadných úverových strát. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Zisk Goldman Sachs dosiahol v 2. štvrťroku 6,40 miliardy USD (5,60 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 3,47 miliardy USD.

Banku, podobne ako ďalšie investičné banky, podporil vysoký záujem o fúzie a akvizície. Goldman Sachs patrí k najväčším poskytovateľom poradenstva v tomto segmente, ktorého hodnota za 1. polrok dosiahla podľa spoločnosti LSEG rekordných 2,8 bilióna USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 48 % a najvyšší objem od začiatku zverejňovania príslušných údajov zo strany LSEG v roku 1980.

Okrem toho výsledky Goldman Sachs podporil výrazný pokles rezerv na krytie prípadných úverových strát. Rezervy dosiahli v 2. kvartáli 102 miliónov USD, čo medziročne znamená pokles o 73 %.

Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 20,34 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 39 %. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 27 % a neúrokové výnosy sa zvýšili o 43 %.

(1 EUR = 1,1424 USD)
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