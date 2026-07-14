< sekcia Ekonomika
Zisk investičnej banky Goldman Sachs vzrástol na takmer dvojnásobok
Zisk Goldman Sachs dosiahol v 2. štvrťroku 6,40 miliardy USD (5,60 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 3,47 miliardy USD.
Autor TASR
New York 14. júla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs zaznamenala v 2. kvartáli výrazný rast zisku, ktorý sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer zdvojnásobil. Zisk do veľkej miery podporil vysoký dopyt po fúziách a akvizíciách a čiastočne aj zníženie objemu rezerv na krytie prípadných úverových strát. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Zisk Goldman Sachs dosiahol v 2. štvrťroku 6,40 miliardy USD (5,60 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 3,47 miliardy USD.
Banku, podobne ako ďalšie investičné banky, podporil vysoký záujem o fúzie a akvizície. Goldman Sachs patrí k najväčším poskytovateľom poradenstva v tomto segmente, ktorého hodnota za 1. polrok dosiahla podľa spoločnosti LSEG rekordných 2,8 bilióna USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 48 % a najvyšší objem od začiatku zverejňovania príslušných údajov zo strany LSEG v roku 1980.
Okrem toho výsledky Goldman Sachs podporil výrazný pokles rezerv na krytie prípadných úverových strát. Rezervy dosiahli v 2. kvartáli 102 miliónov USD, čo medziročne znamená pokles o 73 %.
Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 20,34 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 39 %. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 27 % a neúrokové výnosy sa zvýšili o 43 %.
(1 EUR = 1,1424 USD)
Zisk Goldman Sachs dosiahol v 2. štvrťroku 6,40 miliardy USD (5,60 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala zisk na úrovni 3,47 miliardy USD.
Banku, podobne ako ďalšie investičné banky, podporil vysoký záujem o fúzie a akvizície. Goldman Sachs patrí k najväčším poskytovateľom poradenstva v tomto segmente, ktorého hodnota za 1. polrok dosiahla podľa spoločnosti LSEG rekordných 2,8 bilióna USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 48 % a najvyšší objem od začiatku zverejňovania príslušných údajov zo strany LSEG v roku 1980.
Okrem toho výsledky Goldman Sachs podporil výrazný pokles rezerv na krytie prípadných úverových strát. Rezervy dosiahli v 2. kvartáli 102 miliónov USD, čo medziročne znamená pokles o 73 %.
Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 20,34 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 39 %. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 27 % a neúrokové výnosy sa zvýšili o 43 %.
(1 EUR = 1,1424 USD)