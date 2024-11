Zisk japonskej automobilky Honda klesol takmer o pätinu

Tokio 6. novembra (TASR) - Japonská automobilka Honda zaznamenala v 1. polroku súčasného obchodného roka pokles zisku o takmer pätinu. Firmu výrazne ovplyvnili zvýšené náklady, navyše predaj áut klesol, najmä v dôsledku vývoja na čínskom trhu. Na druhej strane, lepšie sa vyvíjal predaj motoriek, ktorý zaznamenal rast. Informovali o tom agentúra DPA a portál euronews.



Honda uviedla, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, zaznamenala čistý zisk 494,68 miliardy jenov (tri miliardy eur). Medziročne to znamená pokles o 19,7 %. Zisk pred zdanením klesol z 879,29 miliardy na 741,95 miliardy jenov.



Tržby však zaznamenali rast. Dosiahli 10,8 bilióna jenov, zatiaľ čo pred rokom vykázala firma tržby na úrovni 9,6 bilióna jenov.



Na nepriaznivý vývoj čistého zisku spoločnosť reagovala zhoršením vyhliadok jeho vývoja za celý obchodný rok. Pôvodne počítala s tým, že za rok 2024/2025 dosiahne čistý zisk na úrovni jedného bilióna jenov. Teraz odhaduje, že to bude 950 miliárd jenov. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala Honda čistý zisk 1,1 bilióna jenov.



(1 EUR = 165,05 JPY)