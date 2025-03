Zisk jednej z čínskych veľkobánk Bank of China vlani vzrástol

Peking 26. marca (TASR) - Čínska banka Bank of China oznámila za minulý rok rast zisku a aj keď bol mierny, výrazne prekonal očakávania. Analytici totiž počítali s horšími výsledkami, než aké banka zaznamenala v roku 2023. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jedna z najväčších čínskych bánk v stredu oznámila, že vlani zaznamenala čistý zisk na úrovni 237,84 miliardy jüanov (30,27 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 2,6 %. Analytici pritom očakávali pokles zisku na 221,47 miliardy jüanov.



Čistá úroková marža (NIM), čo je kľúčový ukazovateľ ziskovosti, dosiahla ku koncu minulého roka 1,4 %. Za posledný kvartál tak mierne klesla, keď ku koncu septembra 2024 predstavovala 1,41 %. Čistá úroková marža čínskych komerčných bánk klesla vo 4. štvrťroku minulého roka na historické minimum po tom, ako vláda v septembri prišla s novým balíkom stimulov na podporu ekonomiky. Jeho súčasťou bolo aj zníženie úrokových sadzieb.



V tomto roku Bank of China očakáva pokračovanie zložitých podmienok na trhu, pričom počíta so zvýšenou neistotou a s viacerými rizikami. „Očakávame, že dynamika rastu svetovej ekonomiky zostane na nízkej úrovni,“ dodala banka.



(1 EUR = 7,8571 CNY)