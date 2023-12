Zisk Johnson Controls Int. klesol vo 4. kvartáli o viac než štvrtinu

12. decembra (TASR) - Spoločnosť Johnson Controls International oznámila za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023 pokles zisku o viac než štvrtinu. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Informovali o tom agentúra AP a portál RTTNews.



Technologický a priemyselný koncern oznámil, že za 4. štvrťrok 2022/2023, čo znamená obdobie do konca septembra, dosiahol zisk 549 miliónov USD (510,37 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to predstavuje pokles o 28 %.



Po úprave o jednorazové položky zaznamenala firma upravený zisk na akciu 1,05 USD. Zaostala tak za očakávaniami trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,09 USD.



Tržby spoločnosti, ktorá spolu s dcérskymi firmami produkuje okrem iného vykurovaciu, chladiacu, klimatizačnú, bezpečnostnú a protipožiarnu techniku, dosiahli 6,91 miliardy USD. Aj v tomto prípade výsledky nesplnili očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 7,09 miliardy USD.



Za celý rok vykázala firma Johnson Controls International zisk 1,85 miliardy USD. Tržby dosiahli 26,79 miliardy USD.



Čo sa týka 1. štvrťroka súčasného obchodného roka 2023/2024, firma predpokladá, že upravený zisk na akciu sa bude pohybovať v rozmedzí od 48 do 50 centov. Za celý obchodný rok predpokladá zisk na akciu od 3,65 USD do 3,80 USD.



(1 EUR = 1,0757 USD)