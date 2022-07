Zisk Johnson & Johnson v 2. kvartáli prekonal očakávania trhu

New Brunswick 19. júla (TASR) - Zisk amerického farmaceutického koncernu Johnson & Johnson sa v 2. kvartáli znížil, ale prekonal očakávania trhu.



Zisk za tri mesiace od apríla do júna klesol na 4,81 miliardy USD (4,75 miliardy eur) alebo 1,80 USD na akciu zo 6,28 miliardy USD alebo 2,35 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk predstavoval 6,91 miliardy USD alebo 2,59 USD na akciu, pričom analytici počítali s 2,57 USD na akciu. Tržby medziročne stúpli o 3 % na 24,02 miliardy USD z 23,31 miliardy USD.



Koncern tiež znížil celoročné vyhliadky. Aktuálne očakáva zisk na akciu v pásme 10 USD až 10,10 USD namiesto 10,15 USD až 10,35 USD. Celoročné tržby by mali dosiahnuť 93,3 miliardy USD až 94,3 miliardy USD (pôvodne 94,8 miliardy USD až 95,8 miliardy USD).



(1 EUR = 1,0131 USD)