Zisk JPMorgan Chase v 1. kvartáli klesol o 42 % a sklamal očakávania

New York 13. apríla (TASR) - Zisk JPMorgan Chase & Co v 1. kvartáli klesol a sklamal očakávania trhu. Dôvodom je spomalenie v oblasti fúzií a akvizícií, prvotných emisií akcií a vydávania dlhopisov, spôsobené vojnou na Ukrajine, rovnako ako zníženie výnosov z obchodovania.



Zisk najväčšej americkej banky z pohľadu aktív za tri mesiace od januára do konca marca 2022 padol o 42 % na 8,28 miliardy USD (7,62 miliardy eur) alebo 2,63 USD na akciu zo 14,3 miliardy USD alebo 4,50 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu vo výške 2,69 USD. Čisté tržby medziročne klesli o 4,8 % na 30,72 miliardy USD z 32,27 miliardy USD.



Aktivity v oblasti investičného bankovníctva negatívne zasiahla vojna na Ukrajine, tie sa po ruskom útoku prakticky zastavili. Hodnota rozjednaných a dokončených kontraktov bola najnižšia od 2. štvrťroka 2020.



Banka tiež uviedla, že rada riaditeľov schválila program výkupu vlastných akcií v objeme 30 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0861 USD)