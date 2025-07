Zisk JPMorgan Chase v 2. štvrťroku klesol menej, ako sa čakalo

New York 15. júla (TASR) - Americká investičná banka JPMorgan Chase oznámila za 2. štvrťrok pokles zisku. Ale menší, ako jej predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.



Zisk JPMorgan Chase za tri mesiace do konca júna 2025 klesol na 14,99 miliardy USD (12,82 miliardy eur) alebo 5,24 USD na akciu z 18,15 miliardy USD alebo 6,12 USD na akciu v rovnakom období minulého roka. Tento výsledok však ovplyvnil jednorazový príjem vo výške takmer 8 miliárd USD v minulom roku v rámci dohody o výmene akcií so spoločnosťou Visa.



Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol v 2. štvrťroku 4,96 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 4,47 USD na akciu. Tržby JPMorgan v sledovanom období klesli o 10,5 % na 44,91 miliardy USD z 50,20 miliardy USD v minulom roku.



Generálny riaditeľ Jamie Dimon po zverejnení výsledkov uviedol, že americká ekonomika „zostala odolná“, ale čelí „významným rizikám“ vrátane neistoty v oblasti ciel. JPMorgan Chase zvýšila svoju prognózu čistého úrokového príjmu na rok 2025 po tom, čo jej silné výsledky v divíziách investičného bankovníctva a v obchodnej divízii pomohli dosiahnuť lepší ako očakávaný zisk za 2. štvrťrok.



Aktivita na trhu v 2. štvrťroku prudko vzrástla, keďže investori využili príležitosti a zaistili sa pred rizikami v reakcii na meniacu sa colnú politiku USA. Turbulencie zvýšili tržby JPMorgan z obchodovania o 15 % na 8,9 miliardy USD, čo bolo spôsobené ziskami v cenných papieroch s fixným výnosom aj v akciách.



Poplatky za investičné bankovníctvo vzrástli o 7 % na 2,5 miliardy USD. Rezerva na úverové straty predstavovala 2,85 miliardy USD v porovnaní s 3,05 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Banka teraz predpovedá čistý úrokový príjem, čo je rozdiel medzi tým, čo zarobí na úveroch a vyplatí na vkladoch, za celý rok vo výške približne 95,5 miliardy USD v porovnaní s predchádzajúcim odhadom takmer 94,5 miliardy USD.



JPMorgan patrí medzi 22 veľkých bánk, ktoré úspešne prešli záťažovými testami Federálneho rezervného systému (Fed), čo jej umožnilo zvýšiť štvrťročnú dividendu a oznámiť spätné odkupy akcií v hodnote 50 miliárd USD.



(1 EUR = 1,169 USD)