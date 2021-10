Zisk JPMorgan Chase v 3. kvartáli prekonal očakávania trhu

New York 13. októbra (TASR) - Zisk americkej banky JPMorgan Chase & Co v 3. kvartáli vzrástol takmer o štvrtinu a prekonal očakávania trhu. Jej investičná divízia totiž profitovala z boomu fúzií a akvizícií. K pozitívnemu vývoju tiež prispelo zlepšenie ekonomických vyhliadok, čo umožnilo znížiť rezervy na krytie zlých úverov.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra stúpol o 24 % na 11,7 miliardy USD (10,13 miliardy eur) alebo 3,74 USD na akciu z 9,4 miliardy USD alebo 2,92 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 3 USD na akciu.



"Uvoľnili sme rezervy na krytie zlyhaných úverov v objeme 2,1 miliardy USD, keďže ekonomické vyhliadky sa ďalej zlepšujú a podľa toho sa zlepšili aj naše scenáre," uviedol šéf JPMorgan Jamie Dimon.



Príjmy v 3. kvartáli stúpli na 30,44 miliardy USD, pričom trh prognózoval 29,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1555 USD)