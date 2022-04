Zisk juhokórejského koncernu POSCO vzrástol na historické maximum

Soul 25. apríla (TASR) - Juhokórejský oceliarsky koncern POSCO zaznamenal za 1. kvartál rast prevádzkového zisku takmer o polovicu na historické maximum. Prispel k tomu zvýšený dopyt po oceli, ktorý vykompenzoval aj zvýšené náklady na vstupné suroviny.



POSCO, jedna z najväčších oceliarskych spoločností sveta, v pondelok oznámila, že jej konsolidovaný prevádzkový zisk dosiahol za prvé tri mesiace roka 2,3 bilióna wonov (1,7 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to síce predstavuje mierny pokles, oproti rovnakému obdobiu však spoločnosť zvýšila zisk o takmer 44 %. Je to zároveň najvyšší prevádzkový zisk v histórii firmy za 1. kvartál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Oceliarska spoločnosť tak výrazne prekonala očakávania trhov. Analytici predpokladali, že za prvé tri mesiace roka dosiahne prevádzkový zisk 1,7 bilióna wonov.



Vysoký rast zaznamenali aj tržby a čistý zisk. Tržby sa zvýšili o 32,8 % na 21,3 bilióna wonov a čistý zisk dosiahol 1,9 bilióna wonov. To medziročne predstavuje rast o 67,5 %.



Globálny dopyt po oceli by mal v roku 2022 vzrásť o 2,7 %, uviedlo tento mesiac Svetové združenie ocele (WSA). To znamená zlepšenie pôvodnej prognózy z októbra, v ktorom WSA uvádzalo na tento rok rast dopytu po oceli o 2,2 %. Združenie však varovalo, že na vývoj dopytu budú pôsobiť neistoty spojené s rekordnou infláciou a vojnou na Ukrajine.



(1 EUR = 1344,04 KRW)