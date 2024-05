Zisk kaviarenskej siete Starbucks klesol v 2. kvartáli o takmer 15 %

Seattle 1. mája (TASR) - Americká sieť kaviarní Starbucks zaznamenala za 2. kvartál súčasného obchodného roka výrazný pokles zisku, ktorý zároveň zaostal za očakávaniami. Navyše, porovnateľné tržby klesli prvýkrát za takmer tri roky. Dôvodom je pokles dopytu po jej produktoch na kľúčových trhoch USA a Číny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Starbucks oznámil, že v 2. štvrťroku obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, dosiahol jeho čistý zisk 772,4 milióna USD (720,66 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o takmer 15 %.



Bez započítania jednorazových položiek dosiahol takzvaný upravený zisk na akciu 68 centov. Analytici pritom očakávali, že tento zisk, ktorý je sledovanejší než čistý zisk, dosiahne na akciu 79 centov.



Kvartálne tržby dosiahli 8,56 miliardy USD a v medziročnom porovnaní tak klesli o 1,8 %. Porovnateľné tržby, teda z obchodov otvorených viac než rok, zaznamenali pokles o 4 %, pričom analytici počítali s ich rastom o 1,44 %. Údaj zároveň predstavuje prvý pokles porovnateľných tržieb od roku 2021.



Dôvodom je vývoj na kľúčových trhoch USA a Číny. V Spojených štátoch klesli porovnateľné tržby o 3 % a v Číne až o 11 %.



"Druhý štvrťrok bol zložitý," povedala finančná riaditeľka kaviarenského reťazca Rachel Ruggeriová. Šéf spoločnosti Laxman Narasimhan dodal, že Starbucks stále pociťuje dôsledky slabšieho než pôvodne očakávaného zotavovania ekonomiky, navyše, konkurencia je silná. Okrem toho, západné značky ako Starbucks či McDonald's doplácajú na konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, keďže v mnohých krajinách Blízkeho východu, ale aj inde, tieto značky spotrebitelia bojkotujú.



Spoločnosť Starbucks preto upravila odhad tohtoročného vývoja porovnateľných tržieb smerom nadol, a to ako v USA, tak celosvetovo. Pôvodne počítala s rastom o 4 až 6 %, teraz očakáva, že rast bude v najhoršom prípade nulový a v najlepšom na dolnej úrovni jednocifernej stupnice.



