Zisk klenotníckej spoločnosti Tiffany padol o viac ako 76 %

New York 27. augusta (TASR) - Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany oznámila za 2. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého zisku o viac než 76 %. Je to dôsledok pandémie nového koronavírusu, ktorá spôsobila zatvorenie veľkého počtu firiem a obchodov vrátane obchodov s klenotmi. Upravený zisk však očakávania analytikov prekonal.



Spoločnosť vo štvrtok informovala, že čistý zisk v 2. kvartáli obchodného roka 2020/2021, ktorý sa skončil v júli, dosiahol 31,9 milióna USD (27,06 milióna eur). Na akciu to predstavuje 26 centov. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval zisk 136,3 milióna USD (1,12 USD/akcia). Upravený zisk, teda očistený o mimoriadne položky, však dosiahol na akciu 32 centov, zatiaľ čo analytici očakávali 19 centov/akcia.



Pokles zaznamenali aj tržby. Dosiahli 747,1 milióna USD, čo medziročne znamená pokles o 29 %. V tomto prípade spoločnosť zaostala za odhadmi, keďže analytici počítali s tržbami približne 772 miliónov USD.



Tiffany však zároveň uviedla, že v auguste eviduje mierne pozitívny vývoj tržieb v porovnaní s minulým rokom. Prispelo k tomu pokračujúce zotavovanie čínskeho trhu a vyššie nákupy cez internet.



Americká klenotnícka spoločnosť a najväčšia klenotnícka spoločnosť na svete LVMH v týchto dňoch zároveň posunuli dokončenie prevzatia Tiffany o tri mesiace. Pôvodne sa prevzatie Tiffany spoločnosťou LVMH za 16,2 miliardy USD malo dokončiť 24. augusta. Pre problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu sa však dokončenie kontraktu nepodarilo uskutočniť.



(1 EUR = 1,1789 USD)