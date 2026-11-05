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Zisk koncernu ConocoPhillips za tretí kvartál prekonal očakávania
Vyššie ceny komodít a opatrenia na znižovanie nákladov totiž vykompenzovali pokles objemu ťažby.
Autor TASR
Houston 5. novembra (TASR) - Zisk amerického ropného a plynárenského koncernu ConocoPhillips za tretí kvartál prekonal očakávania analytikov. Vyššie ceny komodít a opatrenia na znižovanie nákladov totiž vykompenzovali pokles objemu ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Za tri mesiace do 30. septembra spoločnosť vykázala upravený zisk na akciu v sume 3,27 USD (2,91 eura). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, v priemere očakávali, že zisk na akciu bude na úrovni 2,97 USD.
Firma počas júla až septembra ťažila 2,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne, čo bol pokles oproti úrovni 2,4 milióna v druhom štvrťroku. Cena ropy Brent za tri mesiace do záveru septembra však bola v priemere 89,27 USD za barel, čiže medziročne bola vyššia o viac ako 31 %. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe a obavy o globálne dodávky ropy.
Koncern ConocoPhillips oznámil, že riadnu štvrťročnú dividendu zvýši o 11 % z 84 centov na 93 centov na akciu. Táto zmena nadobudne účinnosť pri výplate za štvrtý kvartál, ktorá je naplánovaná na 1. decembra. Firma zároveň uviedla, že uvažuje o predaji svojho majetku v Nórsku a aktív v lokalite Teesside vo Veľkej Británii.
(1 EUR = 1,1224 USD)
Za tri mesiace do 30. septembra spoločnosť vykázala upravený zisk na akciu v sume 3,27 USD (2,91 eura). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, v priemere očakávali, že zisk na akciu bude na úrovni 2,97 USD.
Firma počas júla až septembra ťažila 2,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne, čo bol pokles oproti úrovni 2,4 milióna v druhom štvrťroku. Cena ropy Brent za tri mesiace do záveru septembra však bola v priemere 89,27 USD za barel, čiže medziročne bola vyššia o viac ako 31 %. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe a obavy o globálne dodávky ropy.
Koncern ConocoPhillips oznámil, že riadnu štvrťročnú dividendu zvýši o 11 % z 84 centov na 93 centov na akciu. Táto zmena nadobudne účinnosť pri výplate za štvrtý kvartál, ktorá je naplánovaná na 1. decembra. Firma zároveň uviedla, že uvažuje o predaji svojho majetku v Nórsku a aktív v lokalite Teesside vo Veľkej Británii.
(1 EUR = 1,1224 USD)