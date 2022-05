Zisk koncernu Deere vzrástol v 2. kvartáli takmer o pätinu

Moline 20. mája (TASR) - Americký strojársky koncern Deere zaznamenal v 2. kvartáli súčasného obchodného roka rast zisku takmer o pätinu. Firma zároveň prekonala očakávania trhov.



Ako uviedol portál RTTNews, zisk najväčšieho výrobcu poľnohospodárskych strojov na svete dosiahol za 2. kvartál obchodného roka 2021/2022, ktorý sa skončil v apríli, 2,10 miliardy USD (2 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 17,3 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 6,81 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 5,68 USD/akcia. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, keď analytici počítali s rastom upraveného zisku na akciu na 6,71 USD.



K rastu do veľkej miery prispel vývoj tržieb, ktoré sa zvýšili o viac než desatinu. Za 2. kvartál 2021/2022 dosiahli 13,37 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom zaznamenala spoločnosť Deere tržby na úrovni 12,06 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0525 USD)