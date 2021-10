Zisk koncernu General Electric prekonal v 3. kvartáli očakávania

Boston 26. októbra (TASR) - Zisk amerického priemyselného konglomerátu General Electric (GE) prekonal v 3. kvartáli očakávania. Koncern tiež zvýšil celoročné ciele.



Očistený zisk stúpol za tri mesiace od júla do septembra v medziročnom porovnaní o 55 % na 1,3 miliardy USD (1,12 miliardy eur). Očistený zisk na akciu predstavoval 57 centov, pričom analytici počítali so 43 centami. Tržby však klesli o 1 % na 18,43 miliardy USD.



Darilo sa predovšetkým divízii GE Aviation vyrábajúcej napríklad letecké motory, ktorú podporilo zotavovanie odvetvia z koronakrízy. Jej výsledky sčasti vykompenzovali pokles divízie obnoviteľných zdrojov a zdravotnej divízie.



GE aktuálne prognózuje, že v celom roku 2021 dosiahne zisk na akciu v pásme 1,8 USD až 2,1 USD. Akcie koncernu sa v predburzovom obchodovaní posilnili. Konglomerát však varoval pred pretrvávajúcimi problémami v rámci dodávateľských reťazcov, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie.