Zisk koncernu Johnson & Johnson v 1. kvartáli klesol o 17 %

New Brunswick 19. apríla (TASR) - Zisk koncernu Johnson & Johnson (J&J) v 1. kvartáli klesol. Americký výrobca liekov a spotrebiteľského tovaru tiež zhoršil celoročné prognózy zisku a tržieb a pre globálny prebytok ponuky a neistý dopyt prestal zverejňovať predpoveď tržieb z predaja svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Tržby za tri mesiace od januára do marca 2022 medziročne stúpli o 5 % na 23,4 miliardy USD (21,51 miliardy eur). Analytici počítali s tržbami na úrovni 23,67 miliardy USD.



Čistý zisk klesol o 16,9 % na 5,15 miliardy USD alebo 1,93 USD na akciu. Upravený zisk na akciu dosiahol 2,67 USD, čo bolo o 3,1 % viac ako pred rokom, pričom analytici očakávali 2,61 USD.



Akcie Johnson & Johnson sa v utorok v predburzovom obchodovaní oslabili o 2 %.



Koncern aktuálne počíta v roku 2022 s tržbami v pásme 94,8 miliardy USD až 95,8 miliardy. Dolná aj horná hranica prognózovaného pásma je o 1,1 miliardy USD nižšia v porovnaní s pôvodnou predpoveďou. Očistený zisk na akciu by mal dosiahnuť 10,15 USD až 10,35 USD namiesto 10,40 USD až 10,60 USD.



(1 EUR = 1,0878 USD)