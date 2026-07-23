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Zisk koncernu Nestlé pre reštrukturalizáciu v prvom polroku klesol
Spoločnosť Nestlé vo štvrtok zároveň oznámila, že prevedie svoje značky balenej vody do spoločného podniku s názvom Peranel, ktorej spoluvlastníkom bude americká investičná spoločnosť Platinum Equity.
Autor TASR
Zürich 23. júla (TASR) - Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé za január až jún vykázal tržby v objeme 43,1 miliardy švajčiarskych frankov (46,50 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol pokles o 2,5 %. Čistý zisk koncernu klesol o 31,4 % na 3,5 miliardy CHF v dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu a odpisov aktív určených na odpredaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť Nestlé vo štvrtok zároveň oznámila, že prevedie svoje značky balenej vody do spoločného podniku s názvom Peranel, ktorej spoluvlastníkom bude americká investičná spoločnosť Platinum Equity. Peranel bude zahŕňať viac ako 30 značiek v 120 krajinách. „Ako nezávislá spoločnosť zameraná výlučne na vodu a prémiové nápoje bude mať Peranel plnú flexibilitu investovať do svojich značiek a využívať rastové príležitosti,“ uviedol švajčiarsky potravinársky gigant.
„Partnerstvom so spoločnosťou Platinum Equity bude Peranel v lepšej pozícii na realizáciu svojej stratégie s vyššou agilitou,“ povedal generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil. „Je to dôležitý moment pre tímy, moment zmeny, moment, keď sa pozeráme do budúcnosti s mnohými príležitosťami,“ vyjadrila sa riaditeľka Nestlé Waters Muriel Lienauová, ktorá bude nový podnik viesť.
(1 EUR = 0,9268 CHF)
Spoločnosť Nestlé vo štvrtok zároveň oznámila, že prevedie svoje značky balenej vody do spoločného podniku s názvom Peranel, ktorej spoluvlastníkom bude americká investičná spoločnosť Platinum Equity. Peranel bude zahŕňať viac ako 30 značiek v 120 krajinách. „Ako nezávislá spoločnosť zameraná výlučne na vodu a prémiové nápoje bude mať Peranel plnú flexibilitu investovať do svojich značiek a využívať rastové príležitosti,“ uviedol švajčiarsky potravinársky gigant.
„Partnerstvom so spoločnosťou Platinum Equity bude Peranel v lepšej pozícii na realizáciu svojej stratégie s vyššou agilitou,“ povedal generálny riaditeľ Nestlé Philipp Navratil. „Je to dôležitý moment pre tímy, moment zmeny, moment, keď sa pozeráme do budúcnosti s mnohými príležitosťami,“ vyjadrila sa riaditeľka Nestlé Waters Muriel Lienauová, ktorá bude nový podnik viesť.
(1 EUR = 0,9268 CHF)