Zisk koncernu RWE klesol vlani o vyše 25 %

Essen 21. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť RWE zhoršila vyhliadky prevádzkového zisku na tento rok, ako aj objem plánovaných investícií. Urobila tak potom, ako zverejnila výsledky za rok 2024, v rámci ktorých prevádzkový zisk výrazne klesol. Napriek tomu sa jej však podarilo prekonať odhady analytikov. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť tento týždeň uviedla, že jej prevádzkový zisk za minulý rok dosiahol 5,7 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2023 to znamená pokles o viac než štvrtinu, výsledky však boli stále lepšie, než očakávali analytici. Tento rok firma očakáva ešte slabší prevádzkový zisk, a to v rozmedzí od 4,55 miliardy do 5,15 miliardy eur.



RWE zároveň uviedla, že aj objem investícií do roku 2030 bude nižší, než pôvodne plánovala. V predchádzajúcej prognóze uvádzala, že v rokoch 2025 - 2030 investuje približne 45 miliárd eur, najnovšie však objem investícií na toto obdobie znížila na zhruba 35 miliárd eur. Ako dôvod uviedla okrem iného komplikácie v dodávateľskom reťazci, geopolitické riziká a vyššie úrokové sadzby.