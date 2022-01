Zisk koncernu Schlumberger vyskočil o vyše 60 %

Houston 21. januára (TASR) - Americký koncern poskytujúci služby v ropnom a plynárenskom priemysle Schlumberger oznámil za posledný kvartál minulého roka rast zisku o viac než 60 %, pod čo sa podpísalo obnovenie aktivity v ťažobnom sektore po útlme z roka 2020. Tržby vzrástli o viac než desatinu, pričom ich rast zaznamenala spoločnosť naprieč všetkými segmentami a regiónmi. Firma zároveň ako v prípade zisku, tak v prípade tržieb, prekonala očakávania trhov.



Najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle v piatok oznámil, že za 4. štvrťrok dosiahol čistý zisk 601 miliónov USD (530,08 milióna eur). V porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka to znamená rast o 61 %.



Bez započítania jednorazových položiek takzvaný upravený zisk dosiahol na akciu 41 centov oproti 22 centom/akcia v rovnakom období roka 2020. Schlumberger tak výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na 34 centov/akcia.



Tržby koncernu dosiahli vo 4. kvartáli 6,23 miliardy USD a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o 13 %. Aj pri tržbách tak Schlumberger prekonal očakávania, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 5,37 miliardy USD.



Rast tržieb by bol ešte vyšší, Schlumberger sa však vo 4. štvrťroku minulého roka zbavil niektorých aktív v Severnej Amerike. Tieto aktíva v sledovanom období vygenerovali tržby na úrovni 284 miliónov USD. Bez divestícií by tržby Schlumbergeru vzrástli vo 4. štvrťroku medziročne o 19 % a na samotnom severoamerickom trhu až o 45 %.



(1 EUR = 1,1338 USD)