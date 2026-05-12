< sekcia Ekonomika
Zisk koncernu Siemens Energy za január až marec stúpol o dve tretiny
Firma uviedla, že prudko rastúci dopyt po elektrine zo strany dátových centier pre umelú inteligenciu pomohol rekordne zvýšiť jej objednávky.
Autor TASR
Mníchov 12. mája (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy v druhom kvartáli svojho účtovného roka dosiahol rast čistého zisku o zhruba dve tretiny na 835 miliónov eur. Firma v utorok uviedla, že prudko rastúci dopyt po elektrine zo strany dátových centier pre umelú inteligenciu pomohol rekordne zvýšiť jej objednávky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.
Hodnota objednávok firmy počas troch mesiacov do záveru marca vzrástla na 17,7 miliardy eur z úrovne 14,4 miliardy v rovnakom období minulého roka. Tržby koncernu sa zvýšili z 10 miliárd eur na 10,3 miliardy eur.
Spoločnosť Siemens Energy potvrdila svoj zlepšený výhľad, ktorý zverejnila už v apríli. Očakáva, že v terajšom účtovnom roku, ktorý sa skončí 30. septembra, dosiahne zisk v sume približne 4 miliardy eur. Generálny riaditeľ koncernu Christian Bruch uviedol, že zlepšený výhľad odráža dôveru v odolnosť firmy a v realizáciu projektov.
Skupina konštatovala, že pokračuje zotavovanie jej divízie veterných turbín Siemens Gamesa, ktorej kvartálna strata sa znížila na 39 miliónov eur zo sumy viac ako pol miliardy eur v rovnakom období pred rokom. Siemens Energy predpokladá, že táto divízia sa v najbližšom období vráti k zisku. Motormi hospodárskych výsledkov za január až marec boli divízie plynových turbín a sieťových technológií, pričom každá z nich k zisku prispela viac ako pol miliardou eur.
Hodnota objednávok firmy počas troch mesiacov do záveru marca vzrástla na 17,7 miliardy eur z úrovne 14,4 miliardy v rovnakom období minulého roka. Tržby koncernu sa zvýšili z 10 miliárd eur na 10,3 miliardy eur.
Spoločnosť Siemens Energy potvrdila svoj zlepšený výhľad, ktorý zverejnila už v apríli. Očakáva, že v terajšom účtovnom roku, ktorý sa skončí 30. septembra, dosiahne zisk v sume približne 4 miliardy eur. Generálny riaditeľ koncernu Christian Bruch uviedol, že zlepšený výhľad odráža dôveru v odolnosť firmy a v realizáciu projektov.
Skupina konštatovala, že pokračuje zotavovanie jej divízie veterných turbín Siemens Gamesa, ktorej kvartálna strata sa znížila na 39 miliónov eur zo sumy viac ako pol miliardy eur v rovnakom období pred rokom. Siemens Energy predpokladá, že táto divízia sa v najbližšom období vráti k zisku. Motormi hospodárskych výsledkov za január až marec boli divízie plynových turbín a sieťových technológií, pričom každá z nich k zisku prispela viac ako pol miliardou eur.