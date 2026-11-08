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Zisk konglomerátu Berkshire Hathaway v treťom štvrťroku klesol o 6 %
Spoločnosť Berkshire, ktorej výkon mnohí investori považujú za barometer vývoja amerického hospodárstva, uviedla, že pretrváva „značná neistota“ v oblasti ekonomiky a geopolitiky.
Autor TASR
Omaha 8. novembra (TASR) - Prevádzkový zisk amerického priemyselného a investičného konglomerátu Berkshire Hathaway v treťom kvartáli klesol o 6 % na 12,71 miliardy USD (11,38 miliardy eur) a jeho čistý zisk sa znížil o 28 % na 22,11 miliardy USD. Tržby spoločnosti sa však zvýšili o 11 % na 105,65 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Konglomerát v sobotu (7. 11.) uviedol, že zrýchlil spätné nákupy svojich akcií. Nový generálny riaditeľ Greg Abel tak preukázal väčšiu ochotu využiť obrovskú hotovosť ako jeho predchodca Warren Buffett. Spoločnosť Berkshire oznámila, že počas júla až septembra spätne kúpila vlastné akcie v hodnote 9,6 miliardy USD a v októbri za ďalšie približne dve miliardy USD.
Berkshire vlastní desiatky podnikov vrátane niekoľkých poisťovní a zaisťovní, železnice BNSF, priemyselných a výrobných spoločností a maloobchodných značiek, ako sú bežecké topánky Brooks, spodná bielizeň Fruit of the Loom a cukríky See’s. K 30. septembru vlastnil konglomerát aj akcie spoločností Alphabet, Apple a American Express v hodnote 335,5 miliardy USD.
Spoločnosť Berkshire, ktorej výkon mnohí investori považujú za barometer vývoja amerického hospodárstva, uviedla, že pretrváva „značná neistota“ v oblasti ekonomiky a geopolitiky. Akcie tých podnikov konglomerátu Berkshire, ktoré profitujú z vyšších cien benzínu a elektriny, však tento týždeň dosiahli rekordné maximá, a to aj napriek širšiemu výpredaju na trhu, ktorý bol spôsobený obavami investorov z cenovej bubliny v segmente umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1165 USD)
Konglomerát v sobotu (7. 11.) uviedol, že zrýchlil spätné nákupy svojich akcií. Nový generálny riaditeľ Greg Abel tak preukázal väčšiu ochotu využiť obrovskú hotovosť ako jeho predchodca Warren Buffett. Spoločnosť Berkshire oznámila, že počas júla až septembra spätne kúpila vlastné akcie v hodnote 9,6 miliardy USD a v októbri za ďalšie približne dve miliardy USD.
Berkshire vlastní desiatky podnikov vrátane niekoľkých poisťovní a zaisťovní, železnice BNSF, priemyselných a výrobných spoločností a maloobchodných značiek, ako sú bežecké topánky Brooks, spodná bielizeň Fruit of the Loom a cukríky See’s. K 30. septembru vlastnil konglomerát aj akcie spoločností Alphabet, Apple a American Express v hodnote 335,5 miliardy USD.
Spoločnosť Berkshire, ktorej výkon mnohí investori považujú za barometer vývoja amerického hospodárstva, uviedla, že pretrváva „značná neistota“ v oblasti ekonomiky a geopolitiky. Akcie tých podnikov konglomerátu Berkshire, ktoré profitujú z vyšších cien benzínu a elektriny, však tento týždeň dosiahli rekordné maximá, a to aj napriek širšiemu výpredaju na trhu, ktorý bol spôsobený obavami investorov z cenovej bubliny v segmente umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1165 USD)