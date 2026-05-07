Zisk leteckého prepravcu Emirates za uplynulý účtovný rok vzrástol
Autor TASR
Dubaj 7. mája (TASR) - Dubajská letecká spoločnosť Emirates za svoj účtovný rok, ktorý sa skončil v závere marca, vykázala zisk pred zdanením v sume 6,6 miliardy USD (5,61 miliardy eur). Išlo o jeho medziročne zvýšenie o 7 %. Tržby firmy v porovnaní s predošlým účtovným rokom stúpli o 3 % na úroveň 41 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Letecký prepravca uviedol, že proti riziku zdraženia palív sa poistil na obdobie najbližších troch rokov a zabezpečil si dostatočné dodávky na pokrytie terajších a budúcich potrieb. „Z hľadiska paliva je spoločnosť Emirates dobre zabezpečená do obdobia rokov 2028 a 2029 a spolupracujeme s našimi dodávateľmi na zabezpečení objemov potrebných na podporu našej súčasnej premávky a na rozširovanie na úrovne pred narušením letov,“ uviedla firma Emirates vo vyhlásení.
Letecké spoločnosti poškodil rast cien pohonných látok a čelia obavám z ich nedostatku v dôsledku iránskej blokády Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza 20 % svetového obchodu s ropou. Niektorí leteckí prepravcovia vrátane spoločností Air France KLM, SAS či Lufthansa reagovali obmedzením svojich letných letových poriadkov.
(1 EUR = 1,1762 USD)
