Štvrtok 7. máj 2026
Zisk leteckého prepravcu Emirates za uplynulý účtovný rok vzrástol

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dubaj 7. mája (TASR) - Dubajská letecká spoločnosť Emirates za svoj účtovný rok, ktorý sa skončil v závere marca, vykázala zisk pred zdanením v sume 6,6 miliardy USD (5,61 miliardy eur). Išlo o jeho medziročne zvýšenie o 7 %. Tržby firmy v porovnaní s predošlým účtovným rokom stúpli o 3 % na úroveň 41 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Letecký prepravca uviedol, že proti riziku zdraženia palív sa poistil na obdobie najbližších troch rokov a zabezpečil si dostatočné dodávky na pokrytie terajších a budúcich potrieb. „Z hľadiska paliva je spoločnosť Emirates dobre zabezpečená do obdobia rokov 2028 a 2029 a spolupracujeme s našimi dodávateľmi na zabezpečení objemov potrebných na podporu našej súčasnej premávky a na rozširovanie na úrovne pred narušením letov,“ uviedla firma Emirates vo vyhlásení.

Letecké spoločnosti poškodil rast cien pohonných látok a čelia obavám z ich nedostatku v dôsledku iránskej blokády Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza 20 % svetového obchodu s ropou. Niektorí leteckí prepravcovia vrátane spoločností Air France KLM, SAS či Lufthansa reagovali obmedzením svojich letných letových poriadkov.

(1 EUR = 1,1762 USD)
