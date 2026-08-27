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Zisk leteckého prepravcu Qantas klesol o takmer pätinu
Náklady na palivá sa totiž v dôsledku konfliktu na Blízkom východe zvýšili o 14,4 %.
Autor TASR
Sydney 27. augusta (TASR) - Čistý zisk austrálskej leteckej spoločnosti Qantas za jej účtovný rok, ktorý sa skončil v závere júna, klesol o 19,7 % na 1,29 miliardy austrálskych dolárov (794 miliónov eur). Náklady na palivá sa totiž v dôsledku konfliktu na Blízkom východe zvýšili o 14,4 %. Príjmy prepravcu však stúpli o 7,1 % na 25,5 miliardy AUD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Qantas vo štvrtok uviedol, že napriek rastúcim nákladom na lietanie odolný dopyt po cestovaní zvýši v najbližších mesiacoch príjmy spoločnosti. Firma vyhlásila, že bude podnikať kroky na zmiernenie rastu cien palív, napríklad zaistením sa pred ich výkyvmi.
„Konflikt a ekonomické nepriaznivé faktory vytvorili neistotu a niektoré veľké korporácie a vlády zareagovali sprísnením riadenia svojich nákladov, čím znížili dopyt po cestovaní,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka dopravcu Qantas Vanessa Hudsonová.
Riaditeľka dodala, že napriek nepriaznivému vplyvu situácie na Blízkom východe jej letecká firma dosiahla silné výsledky, čo jej umožňuje investovať a obnovovať flotilu. Qantas počas uplynulého účtovného roka do svojej flotily pridal 17 nových lietadiel a v nasledujúcom roku očakáva príchod ďalších až 31, poznamenala Hudsonová.
(1 EUR = 1,6241 AUD)
Qantas vo štvrtok uviedol, že napriek rastúcim nákladom na lietanie odolný dopyt po cestovaní zvýši v najbližších mesiacoch príjmy spoločnosti. Firma vyhlásila, že bude podnikať kroky na zmiernenie rastu cien palív, napríklad zaistením sa pred ich výkyvmi.
„Konflikt a ekonomické nepriaznivé faktory vytvorili neistotu a niektoré veľké korporácie a vlády zareagovali sprísnením riadenia svojich nákladov, čím znížili dopyt po cestovaní,“ uviedla vo vyhlásení generálna riaditeľka dopravcu Qantas Vanessa Hudsonová.
Riaditeľka dodala, že napriek nepriaznivému vplyvu situácie na Blízkom východe jej letecká firma dosiahla silné výsledky, čo jej umožňuje investovať a obnovovať flotilu. Qantas počas uplynulého účtovného roka do svojej flotily pridal 17 nových lietadiel a v nasledujúcom roku očakáva príchod ďalších až 31, poznamenala Hudsonová.
(1 EUR = 1,6241 AUD)