Zisk leteckej spoločnosti EasyJet v 3. štvrťroku vzrástol o 16 %

Londýn 24. júla (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet v stredu oznámila, že v 3. štvrťroku finančného roka 2023/24 jej zisk pred zdanením vzrástol o 16 % vďaka väčšiemu dopytu po cestovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Konkrétne, zisk pred zdanením sa za tri mesiace do konca júna 2024 zvýšil medziročne na 236 miliónov libier (280,718 milióna eur) z minuloročných 203 miliónov GBP.



Zisk skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) stúpol tiež o 16 % na 234 miliónov GBP.



Hlavný zisk skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a reštrukturalizáciou alebo nákladmi na prenájom (EBITDAR) vzrástol medziročne o 14 % na 423 miliónov GBP.



Tržby spoločnosti v uplynulom štvrťroku stúpli o 11 % na 2,63 miliardy GBP z 2,36 miliardy GBP v predchádzajúcom roku. To odráža najmä nárast počtu cestujúcich o 8 % na 25,3 milióna osôb.



Spoločnosť easyJet ďalej uviedla, že rezervácie na aktuálny 4. štvrťrok pokračujú v raste, pričom 69 % kapacity je už teraz predaných.



EasyJet tento rok predal zatiaľ o 1,5 milióna viac leteniek počas vrcholnej letnej sezóny ako v rovnakom období minulého roka. Pri pohľade do budúcnosti za fiškálny rok do konca septembra 2024 tak spoločnosť naďalej počíta s pozitívnymi výsledkami.



(1 EUR = 0,84073 GBP)