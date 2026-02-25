< sekcia Ekonomika
Zisk letiska Heathrow sa vlani oslabil o viac ako tretinu
Letisko Heathrow vlani zaznamenalo rast počtu pasažierov o 0,7 % na rekordných 84,5 milióna.
Autor TASR
Londýn 25. februára (TASR) - Zisk londýnskeho letiska Heathrow v minulom roku klesol o viac ako tretinu. Zisk pred zdanením sa znížil o 37,3 % na 575 miliónov libier (658,57 milióna eur) z úrovne 917 miliónov GBP v roku 2024. Tržby sa však zvýšili o 1,8 % na 3,62 miliardy GBP a základný zisk zostal na úrovni 2,03 miliardy GBP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Letisko Heathrow vlani zaznamenalo rast počtu pasažierov o 0,7 % na rekordných 84,5 milióna. Uviedlo však, že nad finančným prínosom vyššieho počtu cestujúcich v minulom roku prevážili iné faktory. Patrili k ním nižšie letiskové poplatky stanovené britským Úradom pre civilné letectvo, zvýšené náklady na údržbu starnúcej infraštruktúry a výdavky potrebné na podporu prevádzkovej výkonnosti.
Napriek poklesu zisku sa vedenie letiska rozhodlo akcionárom prvýkrát za päť rokov vyplatiť dividendy. Vlastníkmi letiska sú prevažne zahraniční investori na čele s francúzskou investičnou spoločnosťou Ardian a štátnymi investičnými fondmi Kataru a Saudskej Arábie.
Letisko Heathrow ďalej uviedlo, že vlani na investície vynaložilo 1,3 miliardy GBP na zlepšenie podmienok cestujúcich a leteckých spoločností. Rovnakú sumu plánuje investovať aj tento rok. Okrem iného začne práce na modernizácii Terminálu 4.
(1 EUR = 0,8731 GBP)
Letisko Heathrow vlani zaznamenalo rast počtu pasažierov o 0,7 % na rekordných 84,5 milióna. Uviedlo však, že nad finančným prínosom vyššieho počtu cestujúcich v minulom roku prevážili iné faktory. Patrili k ním nižšie letiskové poplatky stanovené britským Úradom pre civilné letectvo, zvýšené náklady na údržbu starnúcej infraštruktúry a výdavky potrebné na podporu prevádzkovej výkonnosti.
Napriek poklesu zisku sa vedenie letiska rozhodlo akcionárom prvýkrát za päť rokov vyplatiť dividendy. Vlastníkmi letiska sú prevažne zahraniční investori na čele s francúzskou investičnou spoločnosťou Ardian a štátnymi investičnými fondmi Kataru a Saudskej Arábie.
Letisko Heathrow ďalej uviedlo, že vlani na investície vynaložilo 1,3 miliardy GBP na zlepšenie podmienok cestujúcich a leteckých spoločností. Rovnakú sumu plánuje investovať aj tento rok. Okrem iného začne práce na modernizácii Terminálu 4.
(1 EUR = 0,8731 GBP)