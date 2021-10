Zisk spoločnosti LG Chem za 3. štvrťrok zaostal za odhadmi

Soul 25. októbra (TASR) - Juhokórejská spoločnosť LG Chem zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku 2021 pokles zisku o 20 %. Dôvodom boli jednorazové výdavky spojené so stiahnutím elektrických vozidiel Bolt automobilky General Motors pre zriedkavé chyby batérií.



LG Chem, ktorej zákazníkmi sú popredné svetové automobilky vrátane Volkswagenu, Audi, Renaultu či Volvo, zaznamenala v uplynulom 3. kvartáli prevádzkový zisk 727 miliárd wonov (531,28 milióna eur), čo bolo menej ako 904 miliárd KRW pred rokom, aj ako 893 miliárd KRW, ktoré jej predpovedali analytici.



Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť LG Chem, ktorá je 100-percentným vlastníkom výrobcu batérií LG Energy Solution, uviedla, že vo svojich výsledkoch za 3. štvrťrok si v súvislosti so stiahnutím elektromobilov Bolt od GM pre riziko požiaru zaknihovala poplatky 620 miliárd KRW.



Tržby spoločnosti za tri mesiace do konca septembra vzrástli o 41 % na 10,6 bilióna KRW.



LG a GM začiatkom októbra uzavreli dohodu o nákladoch na stiahnutie elektromobilov Bolt v hodnote 2 miliárd USD (1,72 miliardy eur), čím otvorili cestu spoločnému podniku na výrobu batérií, aby pokračoval v príprave prvotnej verejnej ponuky akcií.



LG Energy Solution dúfa v rozmach dopytu po batériách, keďže svetoví výrobcovia automobilov investujú miliardy dolárov do urýchlenia prechodu na nízkoemisnú mobilitu a na postupné vyraďovanie spaľovacích motorov.



Spoločnosť LG Chem, ktorá dodáva batérie aj výrobcom áut Tesla a Hyundai Motor, uzavrela minulý týždeň dohodu s nadnárodnou automobilkou Stellantis o spoločnej výrobe batérií pre elektromobily.



(1 EUR = 1368,39 KRW; 1 EUR = 1,1630 USD)